Как подключить пурифайер? Пурифайер подключается к магистрали холодной воды с помощью 6-ти мм пластиковой трубки. Удаленность источника воды может при этом достигать до 1000 м. Трубку можно протянуть по плинтусам или под подвесным потолком, как будет удобнее. Качественный пластик гарантирует защиту от протечек, при напольном подсоединении коммуникации для красоты и дополнительной защиты можно прикрыть специальными коробами.

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Могу ли я осуществлять техническое обслуживание самостоятельно? Конечно. При наличии определенных навыков замена фильтров не представляет труда. Все соединения выполнены из быстроразъемных (цанговых) фитингов John Guest. Нет необходимости что-то скручивать или выкручивать, нет никаких резьбовых соединений.

Как работает пурифайер? Вода из водопровода по трубке поступает в систему фильтрации. Пройдя все ступени очистки, она попадает в накопительный резервуар, расположенный под верхней крышкой пурифайера, а из него – в бачки холодной и горячей воды. В моделях без накопительного резервуара его функцию выполняет бак холодной воды, следовательно вода в бак горячей воды поступает из бака холодной воды. Последняя конструкция идентична обычному кулеру. Температура в баках горячей и холодной воды поддерживается на постоянном уровне с помощью электронных датчиков. Нагрев или охлаждение включаются автоматически, если температура падает ниже или выше нормы. Для холодной воды нормой являются 3-5 градусов Цельсия, для горячей воды 95-98. Эта функция позволяет получать незамедлительный доступ к горячей и холодной воде.