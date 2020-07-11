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С 2006 года занимаемся продажей автоматов для питьевой воды

С 2006 года занимаемся
продажей автоматов
для питьевой воды

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Аренда и продажа

автоматов питьевой воды

в любом регионе РФ!

Оформите заявку и получите
месяц бесплатного тестирования
любого нашего автомата в подарок!

Протестировать бесплатно!

Чистая вода - залог здоровья
для вас и для ваших сотрудников!

Мы работаем с аппаратами питьевой воды (пурифайерами)
с 2006 года. За это время мы смогли помочь сотням
клиентов, обеспечив их постоянным источником
чистой воды, и зарекомендовали себя как надежный
и ответственный партнер и поставщик!

Обращаясь к нам, вы можете быть уверены, что все
взятое у нас в аренду или приобретенное оборудование
будет исправно работать в течение многих лет,
а в случае возникновения каких-либо проблем,
мы способны решить их в максимально короткие сроки!

Смотреть модельный ряд!

Работаем более чем
в 140 городах России

Официально сотрудничаем
с крупными производителями

Ремонтируем и обслуживаем пурифайеры 24/7

Почему стоит выбрать пурифайер,
а не обычный кулер для воды?

Пурифайер - это автомат, который подключается к местному водопроводу и очищает воду при помощи системы встроенных в него фильтров. Это дает ему множество преимуществ перед простыми кулерами:

Не нужно постоянно заказывать бутыли с водой

что позволяет экономить время и деньги

Не нужно место для их складирования

один автомат занимает куда меньше места, чем несколько бутылей, взятых впрок

Высокая чистота воды

За счет использования современных фильтров

Выгоднее в сравнении с бутилированной водой

стоимость за литр воды из пурифайера будет значительно ниже, а качество выше

Удобнее
в использовании

всегда в наличии чистая питьевая вода

Хотите узнать подробнее о принципах работы пурифайеров и понять, как выбрать подходящий именно вам? Закажите бесплатную консультацию нашего специалиста, оставив заявку по кнопке ниже!

Получить бесплатную консультацию!

Наша продукция

ETS-3000
(стандартный)

  • 95°C
  • +5°C
  • 30
Узнать подробнее

WP-1000
(стандартный)

  • 95°C
  • +5°C
  • 30
Узнать подробнее

WP-2203LD
(стандартный)

  • 95°C
  • +5°C
  • 30
Узнать подробнее

WHP-001
(для домашнего использования)

  • 30
Узнать подробнее

PTH-4000
(с генератором водорода)

  • 95°C
  • +5°C
  • 30
Узнать подробнее

WHP-1800
(энергосберегающий)

  • 95°C
  • +5°C
  • 30
Узнать подробнее

WHP-1600
(энергосберегающий)

  • 95°C
  • +5°C
  • 30
Узнать подробнее
Посмотреть весь ассортимент

Получите пурифайер на длительный срок пользования!

Где можно установить и использовать
наше оборудование?

07319
Фитнес-клубы
и спортивные залы
Узнать подробее →
24287238273 (1)
Производственные помещения
Узнать подробнее →
XXXL
Образовательные учреждения
Узнать подробнее →
12
Офисные
помещения
Узнать подробее →
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Медицинские учреждения
Узнать подробнее →
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Собственный дом
или квартира
Узнать подробнее →

Что думают о нас клиенты?

  • Приобрели 4 пурифайера WP-2203LD в офис компании. До этого постоянно заказывали 19-ти литровые бутыли воды для кулера. Так как количество персонала большое, то пользоваться обычными кулерами было затратно и неудобно. Компании Экрусс спасибо за качество и оперативность.

    Николай

    ООО «Бюро СК»
  • 7 лет пользовались кулером, чтобы пить чистую воду. Но знакомые посоветовали перейти на пурифайер. Оказалось намного удобнее. Заказали себе домой, поставили на кухне. Пользуемся с удовольствием. Компактный и не шумный.

    Светлана

    Маркетолог
  • Незаменимая вещь в тренажерном зале. Отдельно стоят 6 пурифайеров в зал, а также 2 в офисе компании. Со своими задачами справляется на все 100%. Легко подключили. За фильтрами следим, поэтому вода всегда чистая. Спасибо за качество услуг.

    Виктор

    «Мой-Спорт-Фитнес»
  • Поставили в автосервис. Экрусс доставили быстро, без повреждений. Установили без особых проблем, все работает. Сотрудники и клиенты пользуются, все довольны. Попали на акцию, поэтому получили скидку. Выражаю благодарность за работу.

    Александр

    «СТО-гараж»

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Вот ответы на некоторые из них!

Пурифайер подключается к магистрали холодной воды с помощью 6-ти мм пластиковой трубки. Удаленность источника воды может при этом достигать до 1000 м. Трубку можно протянуть по плинтусам или под подвесным потолком, как будет удобнее. Качественный пластик гарантирует защиту от протечек, при напольном подсоединении коммуникации для красоты и дополнительной защиты можно прикрыть специальными коробами.
В идеале, лучше воспользоваться услугами службы сервиса нашей организации. Заключив контракт техподдержки, вы гарантированно получаете своевременное и профессиональное обслуживание, навсегда забывая о проблемах с наличием и качеством воды. Ведь о вашем аппарате позаботятся лучшие специалисты.
Конечно. При наличии определенных навыков замена фильтров не представляет труда. Все соединения выполнены из быстроразъемных (цанговых) фитингов John Guest. Нет необходимости что-то скручивать или выкручивать, нет никаких резьбовых соединений.
Вода из водопровода по трубке поступает в систему фильтрации. Пройдя все ступени очистки, она попадает в накопительный резервуар, расположенный под верхней крышкой пурифайера, а из него – в бачки холодной и горячей воды. В моделях без накопительного резервуара его функцию выполняет бак холодной воды, следовательно вода в бак горячей воды поступает из бака холодной воды. Последняя конструкция идентична обычному кулеру. Температура в баках горячей и холодной воды поддерживается на постоянном уровне с помощью электронных датчиков. Нагрев или охлаждение включаются автоматически, если температура падает ниже или выше нормы. Для холодной воды нормой являются 3-5 градусов Цельсия, для горячей воды 95-98. Эта функция позволяет получать незамедлительный доступ к горячей и холодной воде.
Замена фильтров необходима для поддержания постоянства высокого качества и вкуса очищенной воды. Не своевременная замена фильтров приводить к ухудшению качества воды и может вызвать поломку пурифайера. Ресурс каждого фильтра в среднем до 10000 л. или 6 месяцев, но это не значит, что можно мало потреблять и пользоваться редко. Для лучших результатов фильтры должны постоянно работать, т.е пропускать через себя определенный объем воды.
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